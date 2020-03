Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

MZ: potwierdzono dwa nowe przypadki zarażenia koronawirusem; pacjenci przebywają do szpitalach w Raciborzu i w Warszawie.

Jak dowiedziała się reporterka Radia ZET Natalia Żyto, mężczyzna przyjechał do Polski autokarem z Włoch. Kobieta, która nie jest Polką, dostała się do naszego kraju samolotem. Służby dotarły już prawie do wszystkich, którzy powinni być w kwarantannie.

"Pacjenci to osoby w sile wieku. Oboje są w stanie dobrym. Służby sanitarno-epidemiologiczne docierają do wszystkich, którzy mogli mieć kontakt z zarażonymi. Część osób już trafiła na kwarantannę. Stan przebadanych próbek na dzisiejszy poranek: 1154 z czego 8 pozytywnych" - podało Ministerstwo Zdrowia.

RadioZET.pl/ Natalia Żyto