GIS: Mamy 13 ozdrowieńców. To dobra informacja

Informację o 13 osobach, który wyleczyły się z koronawirusa, GIS Jarosław Pinkas przekazał na konferencji prasowej w KPRM. Poza wymienienem tej liczby, Pinkas nie przedstawił jednak żadnych szczegółowych informacji.

- Pojawia się pytanie, czy robimy zbyt dużo. Robimy to co trzeba zrobić. To inne kraje biorą z nas przykład, by dać poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego naszych obywateli - podkreślił GIS.

- Wiemy, ile mamy pacjentów w kwarantannie, ile mamy chorych. Robimy ogromną liczbę testów. Tych pacjentów będzie przybywało. Ale ci pacjenci są z ognisk, które obserwujemy zauważył.

Jak dodał Pinkas, ogromna liczba pacjentów jest poddana nadzorowi epidemiologicznemu. - 4400 osób jest w tej chwili w kwarantannie i zachowują się w sposób racjonalny. Wiedzą, że mogą być zagrożeniem. My prosimy o obserwowanie naszych komunikatów - zaapelował.

Portal RadioZET.pl zwrócił się z pytaniem do Głównego Inspektoratu Sanitarnego o wspomnianych "13 ozdrowieńców". Wciąż czekamy na odpowiedź w tej sprawie.

