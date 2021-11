Rzecznik MZ podał nowe dane o zakażeniach. Zdradził, czy rząd planuje dodatkowe obostrzenia

Rekord zakażeń czwartej fali odnotowano w czwartek 11 listopada. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wówczas o 19 074 przypadkach, a także o 274 zgonach (co również stanowi najwyższy wynik w czwartej fali).

Koronawirus w Polsce. W piątek poniżej 13 tys. zakażeń

Co czeka nas w piątek 12 listopada? Częściowo ujawnił to w rozmowie z TVN24 Wojciech Andrusiewicz. Rzecznik resortu zdrowia zdradził, że będzie to "poniżej 13 tysięcy zakażeń", aczkolwiek nie podał precyzyjnej liczby.

Zwrócił również uwagę na fakt, że niższa liczba przypadków wynika z następstwa po dniu wolnym. - Mieliśmy święto narodowe, a więc m.in. przeprowadzono mniej testów - przypomniał, dodając, że regularnie obserwujemy "wzrosty 50 proc. z tygodnia na tydzień".

Powołując się na prognozy MZ, przyznał też, że szczyt zakażeń IV fali pandemii może nas czekać na przełomie listopada i grudnia - dzienna liczba przypadków może wtedy osiągnąć pułap ok. 25 tys. - natomiast szczyt hospitalizacji z powodu COVID-19 w połowie grudnia.

Rząd wprowadzi nowe obostrzenia? Rzecznik MZ rozwiewa wątpliwości

Czy rząd wprowadzi dodatkowe obostrzenia? Co jakiś czas wspomina się m.in. o powrocie do obowiązku noszenia maseczek na wolnym powietrzu bądź bardziej restrykcyjnej (jak np. we Francji, Włoszech czy Austrii) weryfikacji tzw. certyfikatów covidowych. Oznaczałoby to, że osoby niezaszczepione, bez negatywnego wyniku testu lub zaświadczenia o przebyciu choroby nie mogłyby np. wejść do kina czy restauracji.

Andrusiewicz rozwiał jednak wątpliwości. - Na ten moment rząd nie ma w planach wprowadzania nowych obostrzeń - powiedział.

RadioZET.pl/TVN24