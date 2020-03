- Kilka dni temu mężczyzna wrócił z Austrii – poinformował Polską Agencję Prasową rzecznik prasowy kępińskiej policji st. post. Rafał Stramowski. W tej chwili – jak powiedział rzecznik - pociąg został zabezpieczony przez policję i strażaków.

Działania polegały na tym, żeby osoby postronne nie zbliżały się do pociągu i aby nikt go nie opuścił. Wstępnie znajduje się w nim ok. 50 pasażerów. Do Kępna dotarł z Ostrowa Wlkp. specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego. W starostwie powiatowym w Kępnie zwołano nadzwyczajne posiedzenie sztabu kryzysowego.

Jak informuje poznańska reporterka Radia ZET Danka Woźnicka, pociąg ruszył już w dalszą drogę. Mężczyzna trafił już do szpitala, natomiast pozostali pasażerowie przesiedli się do innych wagonów:

Koronawirus w Polsce i na świecie

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o 25 kolejnych potwierdzonych przypadkach koronawirusa w Polsce. Łącznie zanotowano ich w naszym kraju 150, z czego trzy osoby zmarły. W związku z tym odwołano wszystkie zaplanowane imprezy masowe (sportowe, kulturalne, rozrywkowe), zamknięto lokale gastronomiczne, kina, muzea, teatry, placówki edukacyjne oraz ograniczono działalność galerii handlowych.

Koronawirus w Polsce – najnowsze dane, co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/PAP/Twitter