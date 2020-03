Kierowca zakażony koronawirusem. Sanepid szuka pasażerów

W Jeleniej Górze potwierdzono w czwartek pierwszy przypadek koronawirusa. Zakażenie wykryto u kierowcy PKS. Sanepid poszukuje osób, które podróżowały z nim do Szklarskiej Poręby i z powrotem.

W Jeleniej Górze pierwszym mieszkańcem u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem jest kierowca PKS. Informację potwierdził już sanepid i prezydent miasta Jerzy Łużniak.

Starszy mężczyzna trafił do szpitala w Bolesławcu. Lekarze określają jego stan jako dobry.

Teraz trwa ustalanie, z kim zakażony mógł mieć kontakt. Sanepid szuka pasażerów jeleniogórskiego PKS, którzy pomiędzy 9 a 13 marca podróżowali z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby i z powrotem. Chodzi o kursy popołudniowe. Sanepid apeluje do pasażerów, by zgłaszali się telefonicznie pod numer: 77 64 355 89 lub 77 64 573 92.

Prezydent Łużniak uspokaja, że sam fakt podróżowania autobusem z zakażonym kierowcą, nie oznacza, że pasażer również jest zakażony.

Koronawirusa w Polsce zdiagnozowano dotąd (do piątku do godziny 14) u 378 osób. W piątek MZ przekazało informację o szóstej ofierze śmiertelnej – to 27-letnia kobieta, która była w stanie ciężkim. Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz przekazał jednak później, że najprawdopodobniej bezpośrednią przyczyną śmierci 27-latki z Łańcuta nie był koronawirus, a sepsa.

RadioZET.pl