Za złamanie zasad kwarantanny w trakcie szerzącej się w Polsce epidemii koronawirusa grozi surowa kara - można iść nawet do więzienia. Ma szansę przekonać się o tym jedna z mieszkanek województwa lubuskiego. To co zrobiła nie mieści się w głowie - kobieta "z rozbrajającą szczerością" przyznała, że uciekła z izolacji, ponieważ dostała do jedzenia kiełbasę. Jak tłumaczyła, jest wegetarianką.