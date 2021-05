Stopniowe luzowanie kolejnych restrykcji i powrót do normalności w wakacje zapowiedział w rozmowie z Wirtualną Polską Adam Niedzielski. Minister zdrowia jasno zadeklarował przy tym, które z obostrzeń na pewno jeszcze z nami pozostanie.

Adam Niedzielski udzielił wywiadu Wirtualnej Polsce. W rozmowie z portalem minister zdrowia mówił m.in. o tym, jakie kolejne obostrzenia rząd planuje luzować w następnych miesiącach (przede wszystkim chodzi o okres wakacyjny), a jakie jeszcze z nami pozostaną.

Co z obostrzeniami? Niedzielski: jednego nie ruszymy

- Najprawdopodobniej na przełomie maja i czerwca poinformujemy o kolejnych krokach względem luzowania reguł bezpieczeństwa. Na dziś nie widzę przeszkód, by nie były to kolejne zmiany, czyli luzowanie reżimu sanitarnego w wielu miejscach i przywracanie działalności. Wiele osób sugeruje przyśpieszenie, ale w tym zakresie wolimy być ostrożni - stwierdził.

Dodał, że "jeżeli sytuacja epidemiczna się nie pogorszy", to "po 5 czerwca będziemy przywracać aktywność wszędzie tam, gdzie jest jeszcze ograniczona". Jest za to jedno obostrzenie, którego złagodzenia nie należy się spodziewać.

Jednego tylko nie ruszymy. [...] Maseczki zostaną obowiązkowe wewnątrz tzn. w przestrzeniach wspólnych i wszędzie tam, gdzie nie można zachować dystansu Adam Niedzielski

Jak przyznał, głównym zagrożeniem w kontekście ewentualnej czwartej fali koronawirusa - która zdaniem części ekspertów może pojawić się jesienią - są nowe mutacje wirusa, i to takie, które mogą być odporne na obecnie dostępne szczepionki.

- Jeżeli takie się nie pojawią, to jestem przekonany, że nawet znacznie zwiększona mobilność Polaków, czyli dostępność usług hotelarskich, gastronomii, rozrywki, nie wpłynie na znaczny skok zakażeń. Jeżeli proces szczepień będzie trwał dalej z dobrymi efektami, to nie powinniśmy jesienią wracać do reżimu sanitarnego - powiedział.

Luzowanie obostrzeń - maj 2021

Rząd postanowił dokonać pewnych modyfikacji związanych z obostrzeniami oraz planem wprowadzania łagodniejszych zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią Covid-19. Przekazano m.in. decyzję o przyspieszeniu otwarcia kin, teatrów, filharmonii i instytucji kultury o 8 dni - 21 maja. Wznowić działalność będą mogły także grupy cyrkowe oraz domy i ośrodki kultury - w zakresie realizacji wydarzeń artystycznych.

Za tydzień w piątek, 28 maja, znów działać będzie gastronomia wewnętrzna - z maksymalnym obłożeniem do 50 proc. miejsc oraz odległością między stolikami. Od następnego piątku będzie też można organizować imprezy okolicznościowe w zamkniętych pomieszczeniach w limicie do 50 osób (do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione). Z kolei od 29 maja wraca nauka stacjonarna na wszystkich szczeblach edukacji.

fot. Twitter/KPRM

Przypomnijmy, że od początku maja rząd sukcesywnie odmraża kolejne gałęzie gospodarki i życia społecznego. Działają już m.in. niektóre instytucje kultury (jako pierwsze ponownie otworzyły się muzea i galerie sztuki) i gastronomia zewnętrzna (tzw. ogródki restauracyjne), wprowadzono także naukę hybrydową dla klas 4-8 szkół podstawowych oraz 1-4 szkół ponadpodstawowych.

RadioZET.pl/wp.pl/PAP/KPRM