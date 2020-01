Kolejne podejrzenie koronawirusa we Wrocławiu. Pacjent trafił do izolatki

43-letni mężczyzna, który przyleciał z Szanghaju, jest hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Pacjent jest diagnozowany w kierunku grypy lub koronawirusa. To druga przyjęta w czwartek do tej lecznicy osoba z podejrzeniem koronawirusa.