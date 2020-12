- Chcielibyśmy być z rodziną ale wiemy jaki zawód wykonujemy - przyznają Radiu ZET pracownicy oddziału ratunkowego szpitala uniwersyteckiego przy Borowskiej we Wrocławiu. Na ten SOR trafiają też pacjenci zarażeni koronawirusem, panuje ostry reżim sanitarny a jedynym świątecznym akcentem jest choinka na korytarzu.

– Mamy zgrany zespół, wspieramy się, czujemy się rodziną. Choinka stoi, także święta są. – mówią lekarz dyżurny Marcin Temler i ratowniczka Marzena Kotwica. Najlepszym prezentem na święta jak przyznają Radiu ZET jest dla nich to, że są jednymi z pierwszych na liście do szczepień i liczą, że wydarzy się to szybko. – Nie ma obaw o szczepionkę, bardziej o chorobę. Każdy z nas już zna osobę, która zmarła z powodu Covid19. Jeżeli szczepienia chwycą to jest nadzieja. A jeżeli nie, to końca pandemii nie widzimy – dodają medycy.

W święta pracy więcej niż zwykle ma pogotowie ratunkowe. Zdarzenia losowe, wypadki, nagłe zachorowania, przesadzanie z jedzeniem i piciem, nieuwaga pacjentów na to na co mogą sobie pozwolić – takich wyjazdów nie brakuje, opisuje Piotr Archacki, który w wigilie dyżuruje w stacji pogotowia w Jeleniej Górze. Tam ratownicy starają się stworzyć dla siebie klimat świąt. – Jest choinka, przyozdobiony stół, na który każdy przynosi coś z domu żeby zasiąść z kolegami i koleżankami z załogi. To taka namiastka świąt ale niejednokrotnie zdarza się, że wyjazdów jest dużo i brakuje czasu na chwilę dla siebie. – przyznaje Radiu ZET. Sam życzy wszystkim, żeby nie potrzebowali jego pomocy i spokojnie przeżyli te święta.

