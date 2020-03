Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Łukasz Szumowski szacuje, że w najbliższych dniach odnotujemy w Polsce do 1,5 tysiąca zakażeń nowym koronawirusem. Podobnie jak premier Mateusz Morawiecki we wczorajszym wywiadzie dla CNN, założył że liczba zakażonych może wzrosnąć nawet do kilkunastu tysięcy.

Liczymy jednak, że za tydzień, może dwa tygodnie efekt przyniosą nasze działania prewencyjne, jak zamknięcie szkół, przedszkoli czy galerii handlowych i liczba nowych zakażeń wyhamuje. Podkreślam tu słowo „wyhamuje". Nam chodzi teraz o wyhamowanie liczby zachorowań.

- powiedział „Rzeczpospolitej” minister Szumowski.

I przyznał, że umieralność wskutek Sars-Cov-2 może wynosić 4 procent zarejestrowanych przypadków zachorowań.

Niestety, większość zapaleń płuc, a ten wirus powoduje poważne zapalenie płuc, kończy się tragicznie – szczególnie u osób, które są starsze, mają deficyty odporności czy współistniejące choroby

- dodał.

W przeczuciu ministra nie grozi nam jednak tragiczny scenariusz z Włoch. Powodem jest przestrzeganie kwarantanny przez większość wysłanych na nią Polaków. By nie popadać w optymizm – minister ostrzegł, że duże wzrosty zachorowalności są wciąż przed nami.

Zdaję sobie sprawę, że wprowadzenie tzw. kwarantanny społecznej, czyli zamknięcie szkół, przedszkoli i galerii handlowych, dla wielu osób to poważny problem finansowy. Ale mamy wybór – swoiste zamknięcie państwa i ograniczenie aktywności społecznej do minimum albo dziesiątki i setki tysięcy chorych, a do tego setki zmarłych. Nie chcę, by jak we Włoszech lekarze musieli wybierać, kogo podłączyć pod respirator.

- powiedział Szumowski.

RadioZET.pl/Rp.pl