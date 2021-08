Koronawirus w Polsce przyspieszy we wrześniu, a przyrost zakażeń osiągnie szczyt w listopadzie – wynika z prognoz matematyków z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. To jeden z ośrodków analizujących rozwój epidemii, w oparciu o modele matematyczne i bieżącą sytuację pandemiczną.

Matematycy przekonują w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", że szczyt czwartej fali koronawirusa czeka nas na jesieni. – W październiku fala rozpędzi się mocniej, by kulminację osiągnąć w listopadzie. Wówczas czeka nas kilkanaście tysięcy przypadków dziennie. 20 tys., niewykluczone, że nawet 30 tys. dziennie, choć czekamy jeszcze na wyniki najnowszej analizy. W czerwcu wyliczyliśmy, że w szczycie czwartej fali będzie 16 tys. przypadków dziennie. Już wiemy, że to niedoszacowana liczba – powiedział "GW" dr Franciszek Rakowski z zespołu ICMMiK na UW.

Koronawirus w Polsce. Matematycy: Pierwsze obostrzenia pod koniec października

Ekspert stwierdził, że znacznie wyższe szacunki w liczbie notowanych zakażeń w ciągu doby wynikają z niższego – niż spodziewał się latem – wskaźnika zaszczepienia populacji. – Zakładaliśmy wówczas, że pod koniec sierpnia dojdziemy do wyszczepienia populacji na poziomie ok. 70 proc. Nie doszliśmy. Jesteśmy zaszczepieni w zaledwie 48,8 proc. To oznacza, że suma odporności – zaszczepionych i ozdrowieńców – jest niższa, niż przewidywaliśmy – powiedział dr Rakowski.

Jednocześnie stwierdził, że wcześniejsze nakładanie obostrzeń mijałoby się z celem. Zdaniem matematyka takowe rząd wprowadzi nie wcześniej niż pod koniec października. – To nie miałoby sensu. Fali i tak nie da się uniknąć inaczej, niż przechorowując ją lub szczepiąc się. Musimy działać reaktywnie, w związku z czym pierwsze obostrzenia zapewne zostaną wprowadzone dopiero pod koniec października – powiedział matematyk.

Wspomniał też o tragicznym aspekcie epidemii, czyli zgonach wskutek ciężkiego zachorowania na Covid-19. Centrum szacuje, że wskutek czwartej fali może umrzeć od 30 tys. do 40 tys. ludzi, z czego połowę mogą stanowić ludzie powyżej 80. roku życia, którzy nie zaszczepili się.

RadioZET.pl/Wyborcza.pl