W TVP naprawdę to zrobili. Ten materiał o koronawirusie robi w sieci furorę

Koronawirus jest już w Polsce. Pierwszy przypadek zdiagnozowano w nocy z wtorku na środę w Zielonej Górze. Pacjent jest obecnie hospitalizowany na oddziale zakaźnym szpitala w Zielonej Górze. Wiadomo, że 65-letni mieszkaniec województwa lubuskiego przyjechał do Polski z Niemiec autobusem. To między innymi o drodze, jaką pokonał „pacjent-zero”, a także pobrane od niego próbki, mówiono w głównym wydaniu „Wiadomości” w środę.

Widzowie TVP mogli dowiedzieć się jednak przede wszystkim, że rząd w związku z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa jest doskonale przygotowany, a wszystkie procedury zadziałały bez zarzutu. „Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce to zdany test dla służb sanitarnych” – można było usłyszeć.

Mimo tej pozytywnej informacji środowe wydanie „Wiadomości’ odbiło się w sieci szerokim echem, a wszystko przez mapę, na której autorzy materiału przedstawili drogę zakażonego pasażera z Niemiec do Polski. Jak przypomniano, 65-latek podróżował autokarem z Nadrenii Północnej-Westfalii. Przekroczył granicę w Świecku, a potem samochodem pojechał do domu w Cybince. Do szpitala w Zielonej Górze trafił w poniedziałek, skąd próbki trafiły później do Warszawy.

„Poznań, jesteście tam? Podobno Zielona Góra zmiotła was z mapy” – piszą w sieci internauci. I faktycznie, zgodnie z mapą przedstawioną w „Wiadomościach” TVP, Zielona Góra jest gdzieś w okolicach Poznania.

„Tak naprawdę to te 2 miliardy złotych na telewizję publiczną są przeznaczone na edukację dla pracowników TVP”, "Nie przenoście nam Zielonej Góry", "Dokonali relokacji Zielonej Góry w jeden dzień" - to tylko niektóre z komentarzy.

Przypomnijmy, że mężczyzna zakażony koronawirusem w Zielonej Górze jest jak dotąd jedynym potwierdzonym w Polsce przypadkiem. Ponadto 365 pacjentów jest poddanych kwarantannie, a 65 osób jest hospitalizowanych.

RadioZET.pl/TVP/ECDC/WHO