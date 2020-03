Mężczyzna z Wielkopolski, zakażony koronawirusem jest w ciężkim stanie

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Stube dodał, że w ostatnich godzinach do szpitala zakaźnego w Poznaniu dotarła kolejna transza sprzętu ochrony osobistej.

Do tej pory zakażenie koronawirusem potwierdzono u trzynaściorga mieszkańców regionu. W miniony czwartek w szpitalu miejskim w Poznaniu zmarła 57-letnia pacjentka. Była pierwszą osobą w Wielkopolsce, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem; była to także pierwsza ofiara śmiertelna SARS-Cov-2 w kraju.

Koronawirus w Wielkopolsce

We wtorek kolejne dwa przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono u dwóch mężczyzn. Jeden mieszkaniec powiatu poznańskiego jest pod opieką lekarzy z poznańskiego szpitala, jego stan określany jest jako poważny. Druga osoba jest w stanie dobrym, przebywa obecnie w kwarantannie domowej na terenie powiatu poznańskiego.

Tomasz Stube poinformował ponadto, że w ostatnich godzinach do poznańskiego szpitala zakaźnego dotarła kolejna transza masek, rękawiczek i innego sprzętu ochrony osobistej. Podkreślił, że to pomoc zapowiadana wcześniej przez ministra zdrowia, planowane są kolejne dostawy.

We wtorek władze miasta poinformowały, że do szpitala dotarło już kupione w Czechach urządzenie służące do szybkiego wykonywania testów na obecność koronawirusa.

"Na jutro zaplanowano szkolenia dla personelu, który będzie obsługiwał ten sprzęt. Przepustowość urządzenia to ok. 16 próbek na godzinę. Czas oczekiwania na wynik to 3 godziny" – poinformował we wtorek prezydent miasta Jacek Jaśkowiak.

RadioZET.pl/PAP