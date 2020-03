Premier Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu stacji CNN. W rozmowie z dziennikarzem Richardem Questem wyraził obawę, że Polska jest jeszcze przed szczytem zachorowań i liczba zakażeń może sięgnąć kilku tysięcy.

Będziemy prawdopodobnie mieli kilka tysięcy przypadków, jeśli nie więcej. To trzęsienie ziemi dla gospodarki

- powiedział. Wytłumaczył także, dlaczego jego rząd podjął tak zdecydowane działania, jak zamknięcie granic. - Zamknęliśmy granice, bo większość przypadków zakażeń przychodzi z zagranicy. Wyraził przy tym przekonanie, że podjęte przez Polskę działania przynoszą efekty, bo liczba zakażeń jest mniejsza, niż gdzie indziej.

Cały kraj jest teraz "zamrożony", co jest bardzo groźne dla naszej gospodarki, ale jest też bardzo w tej sytuacji potrzebne [...] W porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej wprowadziliśmy dość restrykcyjne środki, i wydają się one skuteczne, bo mamy mniej nowych przypadków niż inne kraje