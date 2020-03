W konferencji biorą udział także minister zdrowia Łukasz Szumowski oraz szef MSWiA Mariusz Kamiński.

- W obliczu światowej epidemii, czy ogłoszonej pandemii najważniejsze słowa to bezpieczeństwo i odpowiedzialność. Jesteśmy zobowiązani do (...) wykonania wszystkich możliwych kroków, żeby bezpieczeństwo Polaków, zdrowotne i pod wszelkimi możliwymi względami było utrzymane. Do tego potrzebne jest odpowiedzialność; odpowiedzialne działanie, które może doprowadzić do tego, że zminimalizujemy skutki pandemii - oświadczył szef rządu.

Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego. To zgodnie z ustawą jest stan, który pozwala nakładać dodatkowe ograniczenia, które są niezbędne by powstrzymać rozprzestrzenię się wirusa

- mówił, dodając: - Podejmujemy bardzo konkretne działania i tak po pierwsze: z myślą o bezpieczeństwie Polaków będziemy wprowadzali pełne kontrole na wszystkich polskich granicach (...) wszystkie granice, które były wewnętrznymi granice UE zostaną niejako odtworzone, najpierw na 10 dni z możliwością 20 dnia a późnej o kolejny miesiąc. Podkreślił, że polscy obywatel po przekroczeniu granicy zostaną skierowani na 14 dniową kwarantannę.

Morawiecki powiedział na konferencji prasowej, że w obecnej sytuacji nie możemy sobie pozwolić na otwarcie granic dla cudzoziemców. - Większość przypadków, które następnie są rozsadnikami epidemii koronawirusa w Polsce, to przypadki można powiedzieć w ścisłym tego słowa znaczeniu zaimportowane - mówił Morawiecki. - Nie chcemy, żeby koronawirus napływał do nas znowu dużymi falami - dodał.

Granice pozostają otwarte dla przepływu towarów (...) nie ma żadnych podstaw ani obaw, żeby zabrakło nam żywności (...) mamy bardzo duże nadwyżki

- mówił premier. - Oprócz tego zapowiedział, że wstrzymane zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze pasażerskie, ale także połączenia kolejowe, one zostaną wstrzymane od niedzieli, od godziny 0.00 w niedzielę, czyli w nocy z soboty na niedzielę - poinformował premier. Dodał, że zawieszeniu ulega także działalność wszystkich restauracji, pubów, klubów, barów i kasyn, a także galerii handlowych, w ramach których czynne będą jedynie sklepy spożywcze, apteki, pralnie bądź drogerie.

- Mamy w Polsce wystarczająca ilość środków ochrony, mamy ponad 10 tysięcy respiratorów - uspokajał Morawiecki i zaapelował jednocześnie do obywateli. - Wszystkich, a szczególnie dzieci i młodzież, proszę o spędzanie czasu w domu; musimy starać się izolować, to skuteczna metoda walki z wirusem; do pracowników apeluję o zachowywanie w miejscu pracy ścisłych zasad higieny. Podziękować przy tym "99 proc. Polaków", którzy jego zdaniem "zachowują się odpowiedzialnie i rozsądnie".

Koronawirus w Polsce

Przypomnijmy, że w Polsce potwierdzono dotychczas 68 przypadków koronawirusa. Jedna osoba zmarła - to 57-latka z Poznania. Cztery ostatnie przypadki zanotowano w Warszawie w piątek po południu. W związku z zagrożeniem rząd odwołał wszystkie imprezy masowe. Ogłoszono też decyzję o zawieszeniu działalności ośrodków kultury i odwołaniu lekcji w szkołach i na uczelniach wyższych w całym kraju.

Koronawirus w Polsce – najnowsze dane, co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/PAP/Twitter