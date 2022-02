Nagła zmiana decyzji ws. szczepień. "Nie da się w tak krótkim okresie"

Od 1 marca nie będzie obowiązku szczepień dla służb mundurowych i nauczycieli - powiedział we wtorek w Radiu Plus rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zastrzegł, że nie oznacza to, że obowiązek szczepień dla tych grup zawodowych nie zostanie w ogóle wprowadzony.

Obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 dla niektórych grup zawodowych zapowiadali jeszcze pod koniec 2021 roku przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. Szef resortu Adam Niedzielski wymieniał w tym kontekście medyków (lekarzy, pielęgniarki, ratowników), służby mundurowe (policjantów, żołnierzy, strażników granicznych) i nauczycieli.

Obowiązkowe szczepienia dla nauczycieli i mundurowych? Nie od 1 marca

Okazuje się jednak, że w przypadku dwóch ostatnich grup takie rozporządzenie na pewno nie wejdzie w życie od 1 marca. Mówił o tym w rozmowie z Radiem Plus rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. - Ale nie jest tak, że tej decyzji nie będzie w ogóle - zastrzegł. Jego zdaniem do 1 marca jest za mało czasu, żeby przedstawiciele tych grup zawodowych zdążyli się w pełni zaszczepić. Pytany był także, jak egzekwować szczepienia wśród zawodów medycznych.

- W przypadku medyków mówimy o tym, że od 1 marca ten obowiązek będzie egzekwowany, to znaczy, że taka osoba będzie musiała być w pełni zaszczepiona. Więc, co logiczne, tego nie da się przeprowadzić w tak krótkim okresie czasu w stosunku do innych grup zawodowych - powiedział Andrusiewicz. Podkreślił przy tym, że w jeśli chodzi o medyków funkcjonuje już obowiązek szczepienia przeciwko żółtaczce.

Bez tych szczepień żaden lekarz w tym kraju, ani pielęgniarka, nie zostanie dopuszczona do pacjenta. Tu jest podobnie. Co tu więcej regulować? Nie można dopuścić kogoś, kto nie jest osobą bezpieczną dla pacjentów Wojciech Andrusiewcz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia

Jak stwierdził rzecznik MZ, to dyrektor danej placówki będzie decydował, czy niezaszczepioną osobę przesunie do działu administracyjnego, czy podejmie inną decyzję. Zapytany o to, czy ta decyzja nie spowoduje pogłębienia problemów kadrowych w służbie zdrowia, odpowiedział, że "lekarz powinien być przede wszystkim osobą bezpieczną dla pacjenta".

Przypomnijmy, że szczepienia przeciw COVID-19 trwają w Polsce od końca grudnia 2020 roku. Dotychczas w pełni zaszczepionych jest ponad 21,8 mln osób, natomiast dawkę przypominającą przyjęło ponad 10,4 mln obywateli.

