Nie żyje trzecia osoba zakażona koronawirusem w Polsce. To 66-letni mężczyzna, który był leczony w szpitalu w Lublinie – poinformowało w sobotę wieczorem Ministerstwo Zdrowia. Jednocześnie resort przekazał, że potwierdzono 10 kolejnych przypadków zachorowań.

Koronawirus zabił trzecią osobę w Polsce. To 66-letni mężczyzna, który w poważnym stanie przebywał w szpitalu w Lublinie. Jak podkreśliło Ministerstwo Zdrowia, pacjent miał schorzenia towarzyszące.

Przypomnijmy, że w dzień wcześniej, w piątek, zmarł 73-latek, który był leczony we Wrocławiu. Mężczyzna w ubiegły piątek trafił na OIOM Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Koszarowej. Jego stan był określany jako ciężki i z dnia na dzień się pogarszał. On również cierpiał na inne schorzenia. Z kolei w czwartek w Poznaniu zmarła 57-letnia kobieta. Od początku miała objawy zapalenia płuc o bardzo ciężkim przebiegu klinicznym, była podłączona do respiratora i została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Jej stan lekarze określali jako krytyczny.

Koronawirus w Polsce – aktualne dane

Jak wynika z najnowszych danych, dotąd w Polsce koronawirusem zaraziły się 103 osoby (w tym trzy zmarły). Najnowsze 10 przypadków dotyczy 3 osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), 1 z woj. podkarpackiego (Rzeszów), 2 z woj. dolnośląskiego (Wrocław), 2 z woj. łódzkiego (Łódź) i 2 z woj. lubelskiego (Lublin).

AKTUALIZACJA:

W ostatnich dniach zapadły decyzje o odwołaniu imprez masowych oraz zawieszeniu zajęć na uczelniach, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 25 marca. Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.

zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe

transport cargo działa, towary mają wyjeżdżać i wjeżdżać bez zakłóceń.

od niedzieli przez 10 dni do Polski nie będą mogli wjeżdżać cudzoziemcy

polscy obywatele mogą wracać do kraju, ale będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie.

rząd zdecydował o ograniczeniu funkcjonowania centrów i galerii handlowych. Sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie będą czynne

inaczej działać będą restauracje i bary – zamówienia możliwe tylko na wynos lub z dowozem

RadioZET.pl