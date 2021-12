"To nie przesądza o zmianie trendu. Musimy poczekać". Szef MZ komentuje nowe dane o zakażeniach

To pierwszy dzień, gdy obserwujemy wyraźny spadek liczby zakażeń w skali całej Polski, ale ta informacja jeszcze nie przesądza o zamianie trendu - ocenił minister zdrowia Adam Niedzielski. Wskazał też, że szczepienie 60-krotnie zmniejsza prawdopodobieństwo śmierci na COVID-19 i że nieszczepienie się "to akt nieodpowiedzialności".

Koronawirus w Polsce. Minionej doby badania potwierdziły 24 991 nowych zakażeń, zmarło 571 osób z COVID-19. Minister Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej w Opolui zwrócił uwagę, że jest to pierwszy dzień, kiedy w skali całej Polski można zaobserwować wyraźny spadek liczby zakażeń.

Niedzielski: nieszczepienie się to akt nieodpowiedzialności

- Ten [...] wynik zbliżony do 25 tys. zakażeń oznacza, że to jest mniej więcej 7-8 proc. mniej niż było w zeszłym tygodniu, ale niestety, to nie jest informacja w tym sensie pozytywna, że przesądzająca o zamianie trendu. Jeszcze musimy trochę poczekać i obserwować przez tych kilka najbliższych dni, jak będzie wyglądała liczba zakażeń tydzień do tygodnia – powiedział, dodając, że "jedno, czego możemy być pewni, to na pewno jeszcze te symptomy poprawy nie przełożą się na sytuację w szpitalach".

Szczepienia przeciw COVID-19 były kolejnym tematem briefingu. Niedzielski zapowiedział, że jego resort będzie chciał "upublicznić przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (PZH) raport, który przeanalizował prawdopodobieństwo zgonu u nas, w warunkach polskich, jeśli chodzi o osoby zaszczepione i niezaszczepione".

Porównanie tych dwóch grup pokazuje, że szczepienie zmniejsza 60-krotnie prawdopodobieństwo zgonu. To są naprawdę dane, które są porażające i niedecydowanie się na szczepienie to naprawdę jest aktem nieodpowiedzialności i wobec siebie, i wobec swoich najbliższych, i osób z otoczenia. [...] 60 razy większe ryzyko osoby niezaszczepionej dotyczące zgonu, to jest liczba, która chyba mówi sama za siebie Adam Niedzielski

Niedzielski wspomniał również, że 16 grudnia rząd uruchomi zapowiadane wcześniej szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat. - W najbliższą niedzielę i poniedziałek będziemy wystawiali zlecenia dla dzieci w systemie elektronicznym. Zapisy będą odbywały się w ten sam sposób, jak w przypadku dorosłych - powiedział. Szef MZ odpowiedział też na pytanie, dlaczego zapowiadany obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych (medyków, nauczycieli, służb mundurowych) ma zostać wprowadzony dopiero od marca, a nie wcześniej.

Wskazał, że najbliższe 3,5 miesiąca to czas, w którym przedstawiciele poszczególnych sektorów, który jeszcze się nie zaszczepili, będą mogli przyjąć dwie dawki i od początku marca być już w pełni zaszczepionymi. - 1 marca to jest tak naprawdę pierwszy możliwy termin. Wszelkie rygory wynikające ze zmiany przepisów będą stosowane dopiero po tej dacie - dodał.

RadioZET.pl/PAP