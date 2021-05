Siedmiodniowa średnia nowych zakażeń koronawirusem spadła do ok. 4 tys., czyli poniżej poziomu między drugą i trzecią falą pandemii – wskazał minister zdrowia Adam Niedzielski. Przypomniał, że już od następnej soboty będziemy mogli zdjąć maseczki na wolnym powietrzu.

Koronawirus w Polsce zdaje się nieco słabnąć. Od ponad dwóch tygodni dzienna liczba nowych zakażeń nie przekroczyła 10 tysięcy (ostatni raz miało to miejsce 23 kwietnia). W ostatnich dniach statystyki zakażeń przedstawiały się następująco: piątek - 6047 czwartek - 6431, środa - 3896, wtorek - 2296, poniedziałek - 2525.

Niedzielski: od kolejnej soboty będziemy mogli zdjąć maseczki na zewnątrz

W sobotę 8 maja 2021 roku Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że mamy 4765 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Najnowsze statystyki skomentował na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Średnia 7-dniowa nowych zakażeń spadła do ok. 4 tys. przypadków - poniżej minimum między II a III falą, które wynosiło ok 5 tys. Wskaźnik nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców zmniejszył się do 11,4. Od kolejnej soboty będziemy mogli zdjąć już maseczki na zewnątrz" - napisał.

Luzowanie obostrzeń w maju 2021. Harmonogram rządu

Rząd od 15 maja znosi obowiązek noszenia maseczek na otwartym powietrzu, pod warunkiem, że utrzymamy dystans 1,5 metra od innej osoby. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii opublikowano w czwartek wieczorem w Dzienniku Ustaw.

Powyższy przepis to część planu luzowania obostrzeń, który rząd wprowadza od maja. Przypomnijmy, że działają już ponownie zakłady fryzjerskie w całej Polsce, niektóre instytucje kultury (galerie sztuki i muzea), miał również miejsce powrót do szkół uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Od 8 maja znów działać będą hotele (z maksymalnie 50-procentowych obłożeniem), będzie można również organizować wesela i komunie na wolnym powietrzu do 25 osób. Od 15 maja po wielomiesięcznej przerwie ruszy gastronomia - swoją działalność wznowią ogródki restauracyjne.

RadioZET.pl/PAP/Twitter