Niedzielski podał "bardzo dobrą informację" o koronawirusie. "Pięcioprocentowy spadek"

Koronawirus w Polsce od dwóch miesięcy atakuje nas tzw. czwartą falą. Lawinowo rośnie liczba zakażeń - rekord odnotowano w środę 24 listopada, gdy poinformowano o ponad 28 tysiącach przypadków. Co nas czeka we wtorek?

Najnowsze dane na temat koronawirusa podał w TVN24 Adam Niedzielski. - Dzisiaj mamy bardzo dobrą informację. Mamy 19 100 zakażeń, co oznacza, że w stosunku do poprzedniego tygodnia jest to blisko pięcioprocentowy spadek - powiedział minister zdrowia w rozmowie z Konradem Piaseckim. Przypomnijmy, że pełne dobowe statystyki resort publikuje codziennie o 10:30.

Niedzielski podał najnowsze dane. Wariant Omikron realnym zagrożeniem

- Mamy pierwszy dzień od początku czwartej fali, kiedy mamy spadek zakażeń, co by oznaczało, że to apogeum było w zeszłym tygodniu, o ile będziemy mieli sukcesywnie coraz mniejszą liczbę zakażeń - dodał szef resortu zdrowia.

Strach budzi ostatnio nowy wariant koronawirusa, nazywany Omikron. Zdaniem ekspertów może on być bardziej zaraźliwy niż dotychczasowe odmiany, choć wiedza na jego temat jest wciąż niewielka. Także ten problem skomentował Niedzielski, stwierdzając, że "prognozy, które mówiły, że apogeum będzie w połowie grudnia, kompletnie się zmieniają w obliczu nowej odmiany wirusa".

W tej chwili bardzo mało wiemy. To wymaga przeprowadzenia badań klinicznych i laboratoryjnych dotyczących tego, jaka jest charakterystyka, jakie są właściwości wirusa. Ryzyko jest na tyle poważne, że nie możemy sobie pozwolić przejść nad tą informacją do porządku dziennego. [...] Stąd ta wczorajsza decyzja i wprowadzenie alertowych obostrzeń Adam Niedzielski

- Na razie zdecydowaliśmy, że osoby zaszczepione nie podlegają tym obostrzeniom. Na razie, bo jesteśmy w sytuacji, w której jest masa znaków zapytania. [...] Dajemy sobie dwa tygodnie na zbieranie informacji i na ścisłą obserwację - przyznał minister.

Nowe obostrzenia od 1 grudnia. Co się zmieni?

Przypomnijmy, że od 1 grudnia wprowadzony będzie zakaz lotów z Botswany, Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA i Zimbabwe. Dodatkowo osoby wracające z tych krajów nie mogą zostać zwolnione z kwarantanny przez 14 dni.

Duża część planowanych obostrzeń dotyczy wprowadzenia limitów obłożenia różnego rodzaju obiektów - np. limit 50 proc. obłożenia będzie obowiązywał w kościołach, lokalach gastronomicznych, hotelach i obiektach kulturalnych takich, jak np.: kina, teatry, opery, filharmonie, domy i ośrodki kultury, a także podczas koncertów i widowisk cyrkowych. Limit 50 proc. obłożenia będzie obowiązywał również w obiektach sportowych, jak baseny i aquaparki (obecnie 75 proc. obłożenia).

RadioZET.pl/TVN24/Gazeta.pl/PAP