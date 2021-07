Od tempa szczepień i naszej ostrożności zależy to, co będzie się działo dalej. Dlatego szczepmy się - napisał w niedzielę na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Do wpisu dołączył wykres, na którym widać, że niedziela to pierwszy "dzień po apogeum III fali, kiedy linia trendu dotycząca nowych zakażeń (7-dniowa średnia ruchoma) przestała maleć".