W czwartek 15 lipca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 105 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Z powodu Covid-19 zmarło 12 osób. Najwięcej nowych zakażeń jest w grupie wiekowej 21-30 lat. Większość chorych to osoby niezaszczepione.

"Od tygodnia 7-dniowa średnia ruchoma nowych zakażeń utrzymuje się w granicach 80. Trend boczny, oznaczający ustabilizowanie liczby nowych zakażeń, stał się faktem. W kolejnych tygodniach musimy liczyć się również ze wzrostami zakażeń" – napisał w czwartek na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Z załączonego do wpisu wykresu wynika, że miesiąc temu, dokładnie 15 czerwca, siedmiodniowa średnia ruchoma wynosiła 253 i sukcesywnie każdego dnia spadała, aby od tygodnia nie przekroczyć 80. Średnia ruchoma (krocząca) to średnia arytmetyczna z pewnej grupy danych liczbowych. W tym przypadku jest to średnia z dziennych zakażeń z siedmiu dni. Średnia ta niweluje jednorazowe odchylenia na wykresie, dzięki temu jest ważnym narzędziem pokazującym istniejący trend lub sygnalizującym nowy.

Wariant Delta w Polsce. Gwałtowny wzrost przypadków

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapytany podczas konferencji prasowej o sytuację w Polsce względem wariantu Delta oraz o to, kiedy można spodziewać się dominacji indyjskiej mutacji w naszym kraju odpowiedział, że w 30-40 proc. badanych próbek stwierdzany jest wariant Delta - biorąc pod uwagę sekwencjowane próbki, czyli te próbki, które wysyłane są do laboratoriów (tj. mniej więcej 1/3 wszystkich zakażeń obecnie występujących w Polsce).

– Te procenty, te liczby na pewno będą rosnąć – dodał rzecznik i przypomniał, że szczepienia mogą uchronić przed czwartą falą. – Widzimy, że liczba zakażeń w Europie rośnie. Jednak osoby zaszczepione nie trafiają do szpitali. Większość zakażeń jest w grupach wiekowych, które jeszcze się nie zaszczepiły – podkreślił.

RadioZET.pl/PAP