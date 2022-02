Szef MZ podał dane o zakażeniach. "30 proc. mniej niż tydzień temu"

20 456 nowych zakażeń koronawirusem - to nowe dane, które potwierdził wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zmarło 360 osób z COVID-19. Zdaniem członka rządu "sytuacja epidemiczna w naszym kraju wydaje się, że jest sytuacją już w tej chwili stabilną".

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono 20 456 zakażeń koronawirusem. Zaznaczył, że dzisiejsza liczba zakażeń "to jest prawie 30 proc. mniej niż to było tydzień wcześniej". Dodał, że zmarło 360 osób z COVID-19. - To jest dość duża, wysoka liczba - podkreślił.

Szef MZ podał dane o zakażeniach i zgonach

- Są to pacjenci, którzy ulegli zakażeniu poprzednim wariantem, wariantem delta - wyjaśnił. Podkreślił też, że "to byli pacjenci, którzy długo walczyli na oddziałach intensywnej terapii, byli podłączeni do respiratora".

Oprócz tego przekazał, że około 70 proc. osób, które zmarły, to osoby niezaszczepione przeciwko COVID-19. Kraska przypomniał jednocześnie, że wariant Delta był zdecydowanie bardziej niebezpieczny niż Omikron.

Kraska przekazał też, że środowa wspólna konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego będzie dotyczyła luzowania obostrzeń. Dodał, że aktualny trend zakażeń jest trendem malejącym i bardzo dobrą informacją jest również to, że coraz mniej osób trafia do szpitala.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju wydaje się, że jest sytuacją już w tej chwili stabilną. Codziennie odnotowujemy zmniejszoną liczbę przypadków Waldemar Kraska

Dopytywany o luzowanie obostrzeń stwierdził, że w związku z tym, że omikron jest wariantem powodującym łagodniejszy przebieg COVID-19 niż wariant Delta, Polska wycofuje się, tak samo jak państwa Europy Zachodniej np. Wielka Brytania, z pewnych zasad, które "nie mają w tej chwili racji bytu".

Wiceminister zaznaczył, że obecnie trudno przewidzieć, jaka sytuacja będzie na jesieni, choć na pewno koronawirus pozostanie z nami. Powiedział, że są pewno zasady, które mogą z nami już pozostać na dłużej, jak dezynfekcja, mycie rąk czy noszenie maseczki, gdy jest się przeziębionym.

RadioZET.pl/PAP (A. Kiełczykowska)