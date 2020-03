Potwierdzono dwa nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce. Zachorowania dotyczą 1 osoby z woj. dolnośląskiego, która trafiła do szpitala we Wrocławiu, a także 1 osoby z woj. zachodniopomorskiego, leczonej w Szczecinie.

Pacjenci, u których w niedzielę wieczorem zdiagnozowano obecność koronawirusa, są w dobrym stanie - przekazało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie w Polsce potwierdzono dotąd 125 przypadków zakażenia.

Przypomnijmy, że od początku epidemii w Polsce zmarły trzy osoby zakażone koronawirusem. 12 marca poinformowano o śmierci 57-letniej kobiety, która była leczona w Poznaniu. Od początku miała objawy zapalenia płuc o bardzo ciężkim przebiegu klinicznym, była podłączona do respiratora i została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Wiadomo, że 57-latka miała też inne choroby. Dzień później przekazano informację o śmierci 73-latka leczonego we Wrocławiu. Mężczyzna tydzień wcześniej trafił na OIOM Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Koszarowej. Jego stan był określany jako ciężki i z dnia na dzień się pogarszał. On również cierpiał na inne schorzenia. W sobotę w szpitalu w Lublinie zmarł natomiast 66-letni mężczyzna.

Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas poinformował na sobotniej konferencji prasowej, że "mamy 13 ozdrowieńców". Pinkas nie przedstawił jednak żadnych szczegółowych informacji. Portal RadioZET.pl zwrócił się z pytaniem do Głównego Inspektoratu Sanitarnego o wspomnianych "13 ozdrowieńców". Wciąż czekamy na odpowiedź w tej sprawie.

RadioZET.pl