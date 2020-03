Informacje przekazał resort zdrowia na swoim profilu na Twitterze. Łączna liczba zakażonych koronawirusem SARS CoV-2 wynosi 61 (w tym jeden zgon, 57-latka w Poznaniu).

Resort zdrowia o pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego koronawirusem poinformował 4 marca, ponad tydzień temu. Był to mężczyzna, który przyjechał z Niemiec autokarem. Trafił on do szpitala zakaźnego w Zielonej Górze.

Informacje o zakażonych w Szczecinie przekazał reporter Radia ZET, Miłosz Gocłowski. Oboje wrócili z zagranicy, pacjentka z Irlandii, pacjent z Włoch.

RadioZET.pl/Twitter