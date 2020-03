Koronawirus w Polsce. Otworzyła dyskotekę mimo zakazu. Interweniowała policja

Do incydentu doszło w sobotę w dzielnicy Bielszowice Rudzie Śląskiej. Jak donosi katowicka "Gazeta Wyborcza", w klubie, oprócz właścicielki, bawiło się jeszcze 25 osób, ale lokal był otwarty i dostępny dla każdego, więc liczba osób w każdej chwili mogła się zwiększyć.

Dodatkowo, w piątek rząd zawiesił działalność m.in. klubów, dyskotek i restauracji, które tym samym dołączyły do szkół, uczelni oraz placówek kulturalnych. Dlatego też w sobotni wieczór w Rudzie Śląskiej interweniowała policja. I to aż czterokrotnie.

Policjanci w tym lokalu interweniowali aż cztery razy w ciągu nocy. Nakłaniali właścicielkę, by wyprosiła gości i zamknęła dyskotekę. Prócz niej bawiło się w niej 25 osób. Kobieta twierdziła, że prowadzi legalną działalność gospodarczą, i nie zastosowała się do nakazów policjantów. W poniedziałek w trybie pilnym sprawą zajmie się prokuratura

- powiedział w rozmowie z katowicką "Wyborczą". Arkadiusz Ciozak, rzecznik rudzkiej policji. Sprawę skomentował także Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. - To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie i narażanie zdrowia naszych mieszkańców. Jeszcze raz prosimy do stosowania się do rządowych rozporządzeń. Sytuacja, która obecnie ma miejsce, to nie są żarty - ocenił, cytowany przez "GW".

Przypomnijmy, że w Polsce potwierdzono dotychczas 177 przypadków koronawirusa. Czworo z tych osób zmarło. Lawinowy wzrost miał miejsce w poniedziałek, gdy zanotowano aż 52 nowe przypadki.

RadioZET.pl/katowice.wyborcza.pl