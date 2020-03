''Pacjent zero'' ma dziś wyjść ze szpitala. MZ: to zwrot w akcji

Wszystko wskazuje na to, że tzw. "pacjent zero" – u którego 4 marca wykryto pierwsze w Polsce zakażenie koronawirusem – wyjdzie dziś ze szpitala. Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia, ma to być „zwrot akcji” w walce z epidemią Covid-19.

- Mam nadzieję, że osoba, u której jako pierwszej 4 marca stwierdziliśmy zakażenie koronawirusem, będzie mogła w środę opuścić szpital - powiedział w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Według niego, przykład tej osoby jest symbolicznym "zwrotem w akcji".

Wyniki testu "pacjenta zero" na obecność koronawirusa są negatywne

We wtorek Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze poinformował, że kolejne wyniki "pacjenta zero" są negatywne, a to oznacza, że można go uznać za wyleczonego i w środę wypisać do domu. "Pacjent zero" to pierwsza osoba w Polsce, u której zdiagnozowano zakażenie koronawirusem.

Kraska powiedział w środę w Polsat News, że przykład "pacjenta zero" jest symbolicznym zwrotem w akcji.

Mam nadzieję, że ta osoba u której jako pierwszej 4 marca stwierdziliśmy zakażenie koronawirusem, będzie mogła prawdopodobnie dzisiaj już opuścić szpital Waldemar Kraska

Jak ocenił, "jest ona takim symbolem, że nie jest to choroba śmiertelna".

Po przechorowaniu będziemy zdrowi, możemy dalej funkcjonować. Więc jeżeli będziemy się stosować do wszystkich zaleceń, to mam nadzieję, że wszystko się dobrze skończy Waldemar Kraska

Wiceminister zaapelował też do wszystkich obywateli, by informowali, jeżeli mieli kontakt z osobą zakażoną, bądź wrócili z zagranicy.

Ministerstwo Zdrowia o pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego koronawirusem poinformowało 4 marca. Mężczyzna wrócił do Polski z Niemiec, gdzie brał udział w karnawale. Do kraju wrócił autobusem.

Koronawirus w Polsce

W środę Ministerstwo zdrowia poinformowało o 8 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych; łącznie W Polsce zarażonych jest 246 osób.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

