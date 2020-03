Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Koronawirus w Polsce pojawił się wraz z tzw. „pacjentem zero”. To mężczyzna, który wracał busem z Niemiec. Po pozytywnym wyniku testu trafił na leczenie do szpitala w Zielonej Górze.

Dziś lecznica przekazała w jego sprawie pokrzepiające wieści. Pacjent „zero” jest już zdrów – wynik testu na koronawirusa SARS CoV-2 był negatywny.

Z wielką przyjemnością informujemy, iż kolejne wyniki pacjenta "zero", które przyszły w dniu dzisiejszym są NEGATYWNE! A to oznacza, że możemy go uznać za wyleczonego i w dniu jutrzejszym wypisać do domu