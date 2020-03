Pasażerka samolotu zakażona koronawirusem. Sanepid szuka podróżnych

Jedna z osób, u której potwierdzono obecność koronawirusa, kilka dni temu przyleciała samolotem linii Ryanair do Poznania. Sanepid szuka pasażerów samolotu, bo na lotnisku nie zbierano od nich danych kontaktowych – donosi „Gazeta Wyborcza”.

Zakażona koronawirusem młoda mieszkanka Santoku niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego, jeszcze przed wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce i zamknięciem granic, przyleciała z lotniska Londyn-Stansted do Poznania. Jak ustaliła „Gazeta Wyborcza”, kobieta 10 marca była na pokładzie samolotu linii Ryanair, który wystartował o godz. 8:35 i dwie godziny później wylądował na lotnisku Ławica.

Wtedy jeszcze specjalne procedury były stosowane wobec pasażerów wracających z Włoch. Ci przylatujący z Wielkiej Brytanii nie przechodzili kontroli sanitarnej i nie wypełniali tzw. kart lokalizacyjnych.

Gdy kobieta trafiła na oddział zakaźny szpitala w Zielonej Górze, a testy potwierdziły, że jest zakażona, sanepid zwrócił się do poznańskiego lotniska po listę pasażerów. Tu jednak zaczęły się problemy, bo port takich danych nie gromadzi. Jak dowiedziała się „GW”, Ryanair przekazał służbom dane uczestników lotu, ale nie wszystkie, bo linia zbiera tylko imiona, nazwiska i numery dokumentów.

Wiadomo, że na liście pasażerów było 87 osób. Sanepid ustala obecnie ich miejsce pobytu. Wszyscy zostaną objęci kwarantanną.

Koronawirus w Polsce

Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Zdrowia do środy do godziny 15 wynika, że w Polsce potwierdzono dotąd 251 przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 5 osób zmarło. Warto też wspomnieć, że 1 osoba wyzdrowiała. To "pacjent-zero" leczony w szpitalu w Zielonej Górze.

Niestety dynamika rozprzestrzeniania wirusa rośnie. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski przewiduje, że w tym tygodniu będziemy mieli czterocyfrową liczbę osób zakażonych koronawirusem. Szczegółowa mapa zakażeń koronawirusem w Polsce jest dostępna na stronie zdrowie.radiozet.pl.

Koronawirus w Polsce - aktualne dane, co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/Gazeta Wyborcza