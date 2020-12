Piotr Duda, szef "Solidarności" twierdzi, że należące do jego związku zawodowego hotele są zamknięte i nie przyjmują żadnych gości z powodu wprowadzonych obostrzeń. Ale, jak ustalił reporter Radia ZET, to nieprawda, bo w trzech z nich można bez problemu zrobić rezerwację. Metodą "na wyjazd służbowy".

Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w czwartek zorganizował konferencję prasową, na której mówił między innymi o handlu w niedzielę 6 grudnia. Poruszył jednak też wątek otwarcia stoków i restrykcji nałożonych na przykład na hotelarzy. Nasz reporter Maciej Bąk zapytał go przy okazji o to jak tę sytuację rozwiązano w hotelach, których udziałowcem jest związek zawodowy. - Zamknięte są. Tak musi być. Dostosowanie do rygoru i nie ma o czym dyskutować. Wszystko jest pozamykane tak jak wszędzie. Część pracowników jest na postojowym, część pracuje, robią remonty, tak to po prostu powinno wyglądać - powiedział Piotr Duda. Skrytykował on też pomysły "wyjazdów służbowych" na narty, które faktycznie miały miejsce już w miniony weekend w polskich górach.

A jak jest naprawdę? Sprawdziliśmy, czy hotele należące do "Solidarności" faktycznie są zamknięte. Związek posiada udziały w hotelach poprzez dwie spółki - Dekom i Doms. Ta pierwsza spółka zarządza sanatorium Bałtyk w Kołobrzegu, które rzeczywiście jest zamknięte, a także dwoma hotelami DAL - ten w Gdańsku właśnie został zburzony na potrzeby nowej inwestycji, a ten w Kielcach przestał przyjmować gości w listopadzie.

Piotr Duda: hotele "Solidarności zamknięte". Radio ZET: w 3 z nich można rezerwować pokoje

W przypadku spółki Doms mamy do czynienia głównie z górskimi obiektami - Hyrny i Willa Sienkiewiczówka w Zakopanem, Willa Hyrny w Bukowinie Tatrzańskiej ośrodek Ziemowit w Jarnołtówku i Savoy/Lwów w Spale. Naszemu reporterowi bez problemu udało się zrobić rezerwację w trzech z tych obiektów - Hyrnach, Sienkiewiczówce i Savoy'u. W Ziemowicie faktycznie trwa remont, który potrwa do lutego.

We wszystkich tych trzech obiektach rezerwację można zrobić poprzez stronę internetową. Postanowiliśmy jednak zadzwonić i spróbować zrobić taką rezerwację przez telefon. Pani na infolinii powiedziała, że pobyt na trzy noce w grudniu dla dwóch osób jest możliwy, ale tylko w ramach wyjazdu służbowego. - Trzeba będzie podpisać oświadczenie, że jest to pobyt służbowy. Trzeba też wziąć fakturę na firmę lub na siebie. I oczywiście bez dzieci, bo jest to wyjazd służbowy - usłyszeliśmy na infolinii.

fot. Facebook/screenshot

Należące do "Solidarności" hotele zresztą nie kryją się ze swoją ofertą - Sieniewiczówka na Facebooku pisze: "Nasza rezydencja na czas pandemii przeistacza się w wasze biuro", a Savoy zaprasza słowami: "Savoy to miejsce dla Was, połącz pracę z odpoczynkiem, a praca nie będzie dla Ciebie tylko koniecznością".

Według obowiązujących od listopada obostrzeń z hoteli mogą korzystać tylko goście biznesowi. Nie ma jednak w rozporządzeniu precyzyjnej definicji takiego gościa. Dlatego wiele obiektów stara się przyciągnąć do siebie jak najwięcej gości po to, by ich pobyt podpiąć pod podróż służbową.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET/RadioZET.pl/Maciej Bąl