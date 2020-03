Koronawirus w Polsce. Poznań zamyka szkoły, baseny i zoo

Koronawirus w Polsce został potwierdzony w ubiegłą środę rano. Do wtorku zdiagnozowano już 18 przypadków zakażenia. Wiadomo, że co najmniej trzy z zarażonych osób są w poważnym stanie. Jedna z tych osób to pacjentka z Poznania. Została podłączona do respiratora, jest w stanie śpiączki farmakologicznej.

Choć władze apelują, by nie panikować, niepokój przed koronawirusem w mieście rośnie. We wtorek władze Poznania przekazały decyzję o zawieszeniu zajęć w miejskich placówkach oświatowych.

Po rozmowach z lekarzami, przede wszystkim ze szpitala na ul. Kurlandzkiej, czy naszego szpitala zakaźnego, gdzie jest pierwsza pacjentka zarażona koronawirusem, po rozmowach z szefem powiatowego Inspektoriatu Sanitarnego, w dniu dzisiejszym wystosujemy komunikat do wszystkich dyrektorów szkół, przedszkoli oraz żłobków żeby od dnia jutrzejszego zamknęli placówki

– przekazał we wtorek w trakcie sesji Rady Miasta Poznania zastępca prezydenta Jędrzej Solarski. - Przede wszystkim chciałbym zaapelować o rozwagę i absolutnie nie uleganie panice – dodał jednak. Solarski podkreślił przy tym, że zamknięcie szkół jest działaniem profilaktycznym. - Profilaktyka jest najtańsza i najłatwiejsza. Niestety przykład włoski pokazuje, że zakażenia bardzo często przechodziły poprzez dzieci, które w szkole zakażały się od swoich rówieśników, przechodziły koronawirusa kompletnie bezobjawowo, natomiast przenosiły tę chorobę, tego wirusa na osoby starsze, przede wszystkim seniorów – mówił we wtorek Solarski.

Oprócz placówek szkolnych zamknięte zostaną też m.in. zoo, baseny i lodowiska. Informację potwierdził w mediach społecznościowych prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Jak zapewnił, to działania prewencyjne.

- Lepiej dmuchać na zimne. Myślę, że to jest kwestia odpowiedzialności. Ktoś może powiedzieć: a może trzeba było poczekać jeszcze dzień czy dwa? Ale być może ten dzień czy dwa byłby takim momentem, że komuś uratuje życie - powiedział Radiu ZET zastępca prezydenta Poznania, Mariusz Wiśniewski. Jak dodał, władze miasta spodziewają się, że podobną decyzję wyda rząd.

Obecnie potwierdzonych jest 18 przypadków choroby wywołanej SARS-CoV-2. Zakażeni przebywają oni m.in. w szpitalach we Wrocławiu, Raciborzu, Szczecinie, Krakowie, Ostródzie, Warszawie.Do tej pory przebadano 1630 próbek.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w obawie przed szerzącym się koronawirusem podjęto decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych w Polsce. Jak dodał, rząd będzie rozważał również inne kroki.

