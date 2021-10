Czwarta fala koronawirusa w Polsce się rozpędza. W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5592 nowych przypadkach zakażeń, co stanowi rekord w tej fali pandemii i zdecydowanie najwyższy dobowy wynik od kilku miesięcy.

Z kolei dzień wcześniej MZ informowało o 5559 zakażeniach. Ostatnie dane skomentował w środowej rozmowie z Polsat News prof. Piotr Kuna, internista i alergolog, wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i członek Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych. Jego zdaniem pandemia znów będzie przybierała na sile, a wpływ może mieć obniżona odporność spowodowana przez lęk.

Prof. Kuna: mamy słabą odporność i nie ma siły, będziemy się zarażać

Powołał się przy tym na wypowiedź ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który podczas jednej z konferencji użył sformułowania "eksplozja pandemii", odnosząc się w ten sposób do rosnących statystyk zachorowań. - Mamy świadomość, że jeżeli mówi to osoba odpowiedzialna za politykę zdrowotną, to - niestety - wywołuje to lęk - powiedział prof. Kuna.

- I mogę powiedzieć, takie słowa zabijają dlatego, że lęk wiąże się z bardzo gwałtownym spadkiem odporności i sprzyja rozwojowi infekcji. [...] Sytuacja, że pacjenci się zarażają pomimo szczepień jest związana z lękiem i brakiem ekspozycji na różnego rodzaju wirusy i bakterie w czasie lockdownu - stwierdził.

- Mamy słabą odporność i nie ma siły, będziemy się zarażać koronawirusem - ocenił. W rozmowie z Polsat News prof. Kuna przyznał też, że szczepienia przeciw COVID-19 nie chronią przed zakażeniem.

Pomyliliśmy się wszyscy. Szczepienie [...] nie chroni przed ponownym zakażeniem, natomiast chroni przed rozwojem niewydolności oddechowej, zapaleniem płuc i zgonem prof. Piotr Kuna w Polsat News

Dodał, że osoby zaszczepione również mogą zakażać, choć z 50 proc. mniejszym prawdopodobieństwem i że każda osoba zakażona - bez względu na to czy została wcześniej zaszczepiona - powinna być poddana izolacji. Wyraził jednocześnie pogląd, że w przypadku osiągnięcia odporności zbiorowej, COVID-19 stanie się - podobnie jak np. grypa - chorobą sezonową i że przestaniemy traktować osoby zakażone jak "trędowate".

- Uważam, że będzie tak, jak z grypą. [...] Wirus będzie coraz słabszy, ale jednocześnie będziemy wszyscy wytwarzać własną odporność i pamięć immunologiczną, choroba będzie przechodzić coraz łagodnej. To będą objawy przeziębienia, to będzie koronawirus, ale ludzie przestaną umierać - podsumował.

RadioZET.pl/polsatnews.pl