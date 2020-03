Chcemy, żeby wierni racjonalnie podeszli do zaistniałej sytuacji, żeby nie bagatelizowali zagrożenia, ale też nie chcemy siać paniki - powiedział metropolita gnieźnieński i prymas Polski abp Wojciech Polak we wtorek w Polsat News. Dodał, że Kościół informuje wiernych o koronawirusie. Skomentował także doniesienia o księdzu z Wrocławia, który stwierdził, że "koronawirus to kara za homoseksualizm".