Minister zdrowia podał najnowsze dane o zakażeniach. Alarmujące statystyki

Czwarta fala koronawirusa, zdaniem rządowych ekspertów, ma swoje apogeum na początku grudnia. W piątkowy poranek minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał najnowsze statystyki o nowych zakażeniach wirusem SARS-CoV-2.

- Minionej doby potwierdzono 26 965 zakażeń koronawirusem, zmarło 470 osób z COVID-19 - powiedział szef resortu zdrowia na antenie Polsat News. Pełne raporty covidowe są publikowane zwyczajowo codziennie o godz. 10:30.

Raport koronawirus 3 grudnia. Dane Ministerstwa Zdrowia

W piątek 3 grudnia 2021 roku Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 26 965 nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 470 pacjentów. Tydzień temu, 26 listopada, resort zdrowia odnotował 26 735 nowych przypadków i śmierć 471 osób.

Potwierdzone przypadki pochodzą z woj. z województw: śląskiego (3849), mazowieckiego (3731), wielkopolskiego (2781), dolnośląskiego (2396), małopolskiego (2236), pomorskiego (1553), łódzkiego (1461), zachodniopomorskiego (1386), kujawsko-pomorskiego (1318), podkarpackiego (1050), lubelskiego (1022), warmińsko-mazurskiego (1017), opolskiego (947), lubuskiego (874), świętokrzyskiego (601), podlaskiego (563). 180 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. Z powodu COVID-19 zmarło 127 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 343 osoby.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowane jest w szpitalach 28 967 łóżek i 2653 respiratory. Hospitalizowanych jest 22 035 chorych, w tym 1968 osoby podłączone do respiratorów - poinformowało ministerstwo. Ponadto na kwarantannie przebywa obecnie 782 044 osób, a wyzdrowiało dotąd 3 091 259 zakażonych.

fot. Ministerstwo Zdrowia

Adam Niedzielski o nowych danych. Minister mówił o apogeum

- To minimalny wzrost w stosunku do poprzedniego tygodnia, co potwierdza, że jesteśmy w apogeum czwartej fali zakażeń - tłumaczył Adam Niedzielski. - Pytanie, co dalej, czy będziemy obserwowali spadki zakażeń, czy jednak te liczby będą się utrzymywały na podobnym poziomie - dodał polityk. Niedzielski poinformował także, że w Polsce wciąż nie zdiagnozowano jeszcze wariantu Omikron.

- Uważam, że pewne grupy społeczne powinny podlegać obowiązkowi szczepień: medycy, nauczyciele, służby mundurowe - dodał Niedzielski.

W czwartek resort zdrowia poinformował o 27 356 nowych zakażeniach koronawirusem oraz 502 zgonach. Od 1 grudnia na ponad dwa tygodnie wprowadzono nowe obostrzenia w związku z obawami przed wariantem Omikron. Obejmują one zakaz lotów do 7 państw afrykańskich oraz zmniejszenie limitu dostępnych miejsc w transporcie, przestrzeniach zamkniętych, instytucjach kulturalnych i kościołach. Z restrykcji wyłączne są m.in. osoby zaszczepione przeciw COVID-19.

