Wiceminister zdrowia o najnowszych danych covidowych. "To jest na pewno dużo"

Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, poinformował w piątek rano o najnowszych statystykach zakażeń koronawirusem w Polsce. - Myślę, że dziś nie przekroczymy 24 tysięcy zakażeń - mówił na antenie TVP 1. Odniósł się również do obostrzeń pandemicznych.

Czwarta fala koronawirusa, według rządowych szacunków, ma osiągnąć szczyt na przełomie listopada i grudnia. W tym tygodniu statystyki dobowe przekroczyły 24 tys. nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na antenie TVP 1 mówił w piątek o najnowszych danych covidowych.

- Myślę, że dziś nie przekroczymy 24 tysięcy zakażeń - powiedział. Oficjalne dobowe dane resort publikuje około godz. 10:30. - To też jest na pewno dużo, ale mam nadzieję, że ta sytuacja będzie się stabilizowała. Aczkolwiek do polskich szpitali ciągle trafia dużo pacjentów, przekroczyliśmy 16 tysięcy osób, które są hospitalizowane - to jest bardzo dużo - komentował.

Koronawirus w Polsce 19 listopada. Wiceminister zdrowia podał najnowsze dane

- Mamy w tej chwili ponad 22 tys. przygotowanych łózek, chcemy, żeby do końca listopada tych łóżek było ponad 26 tysięcy - powiedział wiceminister. Poinformował, że przygotowane zostały dwa różne modele możliwego przebiegu IV fali pandemii.

Pierwszy z nich przewiduje, że szczyt zakażeń będzie w następnym tygodniu i osiągnie on ok. 30 tys. przypadków w ciągu doby. Drugi model przewiduje, że szczyt zakażeń będzie później - ok. 10-15 grudnia - a liczba zakażeń będzie wyższa.

Wiceminister mówił, że obecnie nie planuje się wprowadzania nowych obostrzeń w związku z pandemią, podkreślał jednak konieczność przestrzegania już obowiązujących zasad sanitarnych. Przypomniał, że nasilone są kontrole policji w kwestii przestrzegania przepisów pandemicznych. - Myślę, że te restrykcje, które są w tej chwili, powinny wystarczyć - ocenił.

RadioZET.pl/PAP - Olga Zakolska