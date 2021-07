Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce w kolejnych tygodniach będzie rosnąć - zapowiedział w poniedziałek na Twitterze Adam Niedzielski. Raporty Ministerstwa Zdrowia z 17 i 19 lipca potwierdziły już wzrosty liczby nowych przypadków Covid-19 tydzień do tygodnia. Wiceszef MZ ostrzegł, że czwarta fala pandemii jest bardzo blisko, a wprowadzenie dodatkowych restrykcji będzie zależeć od liczby osób w pełni zaszczepionych i od liczby ozdrowieńców.

Koronawirus w Polsce. Najwięcej zakażeń na Mazowszu

W środę 21 lipca badania potwierdziły 124 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce. Z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarły 3 osoby. We wtorek wykryto 104 nowe przypadki wirusa SARS-CoV-2. Tydzień temu, 14 lipca, resort zdrowia informował o 86 zakażeniach i 6 zgonach.

Nowe przypadki Covid-19 w Polsce dotyczą osób z województw: mazowieckiego (22), dolnośląskiego (15), lubelskiego (13), małopolskiego (11), śląskiego (10), zachodniopomorskiego (10), łódzkiego (8), pomorskiego (7), wielkopolskiego (6), kujawsko-pomorskiego (5), podlaskiego (5), podkarpackiego (3), warmińsko-mazurskiego (3), świętokrzyskiego (2), opolskiego (1), lubuskiego (0). 3 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ministerstwo Zdrowia przekazało ponadto, że w szpitalach jest 339 chorych z Covid-19, a 61 z nich jest podłączonych do respiratorów. Dla pacjentów zakażonych koronawirusem przygotowano 6282 łóżka i 618 respiratorów. Na kwarantannie przebywają obecnie 85 344 osoby. Wyzdrowiało dotąd 2 653 025 zakażonych.

Raport szczepień przeciwko Covid-19 w Polsce

W Polsce wykonano już 32,9 mln szczepień. W pełni zaszczepionych jest ponad 16,3 mln osób. W Loterii Narodowego Programu Szczepień zarejestrowało się 2,8 mln zaszczepionych. W środę odbędzie się drugie tygodniowe losowanie nagród.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory ponad 40,8 mln dawek szczepionki. Z kolei do punktów szczepień trafiło 34,5 mln dawek. Zutylizowano blisko 73 tys. dawek. Zgłoszono ponad 13 tys. niepożądanych odczynów poszczepiennych. Polscy pacjenci otrzymują szczepionkę przeciw Covid-19 jednej z czterech firm. Preparatami firm Moderna, AstraZeneca i Jannsen (Johnson & Johnson) szczepione są tylko osoby od 18. roku życia. Preparatem firmy Pfizer/BioNTech, obok osób pełnoletnich, szczepione są także dzieci i młodzież w wieku 12-18 lat.

RadioZET.pl/MZ/PAP