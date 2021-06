Koronawirus w Polsce. We wtorek 22 czerwca 2021 roku Ministerstwo Zdrowia podało, że mamy 188 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Poinformowano również o śmierci 29 osób.

Koronawirus w Polsce. Od dłuższego czasu dzienna liczba zakażeń nie przekroczyła 1000, a w ostatnich dniach notowano poniżej 200 przypadków. W piątek było ich 190, w sobotę 168, w niedzielę 133, a poniedziałek 73. Niedzielny i poniedziałkowy raport zawierały najmniejsze dzienne liczby przypadków od ponad roku.

We wtorek 22 czerwca 2021 roku Ministerstwo Zdrowia podało, że mamy 188 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co oznacza wzrost względem ostatnich trzech dni. Tydzień temu (we wtorek 15 czerwca) informowano o 215 zakażeniach.

Koronawirus w Polsce. 22 czerwca 2021 - RAPORT

Koronawirus przyczynił się do śmierci 29 osób. Z powodu Covid-19 zmarło 15 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 14 osób. "Liczba zakażonych koronawirusem: 2 879 030/ 74 858 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - czytamy na Twitterze MZ.

W szpitalach przebywa obecnie 1367 chorych z Covid-19, z czego 224 osoby są podłączone do respiratorów – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów "covidowych" przygotowano 10 860 łóżek i 1136 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa obecnie 66 894 osoby. Dotychczas wyzdrowiało zaś 2 650 773 zakażonych.

RadioZET.pl/PAP/Twitter