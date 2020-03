Koronawirus w Polsce. Rząd zamyka kina, teatry i muzea w całym kraju

Koronawirus w Polsce rozprzestrzenia się coraz szybciej. W związku z zagrożeniem premier Mateusz Morawiecki odwołał we wtorek wszystkie imprezy masowe, z kolei w środę rząd ogłosił decyzję o odwołaniu lekcji w szkołach i na uczelniach wyższych w całym kraju, ale również zawieszeniu działalności ośrodków kultury. Oznacza to, że od czwartku 12 marca działalność zawieszają takie instytucje jak: kina, teatry, opery czy muzea.

Rząd zdecydował o zawieszeniu funkcjonowania instytucji kultury: teatrów, filharmonii, muzeów, kin, a także uczelni artystycznych wszystkich szczebli. Od jutra wszystkie te instytucje zaprzestaną działalności

- powiedział podczas konferencji prasowej wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego, Piotr Gliński. Według niego sytuacja jest "bardzo poważna, ale nie jest tragiczna". - Chciałbym odnieść się do pojęcia dezintegracji pozytywnej. Każdy kryzys może przynosić także i optymizm i dobre strony stąd te nasze apele do wspólnotowości Polaków i do odpowiedzialności - powiedział Gliński.

- Jest dla nas jasne, że koronawirus i epidemia, która się teraz rozwija, może być bardzo groźna. Może stać się pandemią według WHO. [...] Widać wyraźnie, że Polska stosuje bardzo dobrą strategię. Staramy się wyprzedzać pewne działania, które są później powielane przez innych - podkreślał Morawiecki. Jak dodał, "do opanowania tej sytuacji, do łagodnego przebiegu, potrzebne są zdeterminowane działania".

Koronawirus w Polsce

W Polsce potwierdzono dotychczas 25 przypadków koronawirusa, z czego trzy w środę rano. Według danych z wtorku 1055 osób było objętych kwarantanną, a 9366 nadzorem epidemiologicznym.

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

