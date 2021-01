Koronawirusa w Polsce wykryto już u prawie 1,5 mln osób. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia mówi o 7152 zakażeniach oraz 419 ofiarach śmiertelnych

Laboratorium genXone poinformowało, że mamy w Polsce pierwszy przypadek brytyjskiego szczepu koronawirusa. Potwierdzono go u pacjenta z Małopolski

Wystąpienie brytyjskiego wariantu potwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał też, że rząd zamówił u firmy Pfizer 25 mln dodatkowych dawek szczepionki - w pierwszym półroczu tego roku do Polski ma trafić 10, a w drugim półroczu 15 mln szczepionek

W czwartek Sejm zajął się, po raz kolejny, procedurą wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich

Głosami Zjednoczonej Prawicy przegłosowano kandydaturę posła PiS Piotra Wawrzyka, a odrzucono osoby wskazywane przez opozycję, mec. Zuzannę Rudzińską-Bluszcz (popieraną przez KO, Lewicę i Polskę 2050 Szymona Hołowni) oraz Roberta Gwiazdowskiego (PSL i Konfederacja)

Procedura przenosi się do Senatu, gdzie z uwagi na większość opozycji, mało prawdopodobne jest, by kandydat PiS uzyskał wymagane poparcie

Koronawirus w Polsce nadal trwa. W czwartek Ministerstwo Zdrowia podało, że w ciągu poprzedniej doby potwierdzono 7152 przypadki SARS-CoV-2, co stanowi wzrost względem ostatnich dni. Dla porównania - w środę informowano o 6919 nowych zachorowaniach, we wtorek o 4835, w poniedziałek o 3271. W niedzielę było to 6055 przypadków, a dzień wcześniej odnotowano 7412 zakażeń.

Nowy szczep koronawirusa z Wielkiej Brytanii dotarł już do Polski. Laboratorium genXone potwierdziło tę mutację u zakażonego pacjenta z województwa małopolskiego. Jego występowanie na terenie naszego kraju potwierdził też na dzisiejszej konferencji prasowej (choć jej temat nie był bezpośrednio związany z epidemią koronawirusa) minister zdrowia Adam Niedzielski.

Niedzielski zdradził przy tym, ile szczepionek "poza standardowym kontraktem z Pfizerem poprzez mechanizm europejski" rząd planuje zakupić. - Domówiliśmy [...] 25 milionów dawek szczepionki - poinformował. Wedle słów ministra 10 milionów szczepionek będzie dostarczonych w pierwszym półroczu, a 15 milionów w drugim półroczu 2021.

Sejm wybierze nowego RPO?

Sejm kolejny raz ma się zająć wyborem nowego RPO. Posłowie już dwukrotnie próbowali wybrać następcę Adama Bodnara; za każdym razem jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Jej kandydatury w głosowaniu dwukrotnie nie poparło jednak PiS. Obecnie kandydatami na nowego RPO są wysunięty przez PSL i Konfederację Robert Gwiazdowski, po raz kolejny mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz oraz zgłoszony przez PiS wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk.

RadioZET.pl/PAP