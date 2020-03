Polska w stanie zagrożenia epidemicznego. Zamknięte granice i liczne zakazy

Stan zagrożenia epidemicznego w związku z pandemią koronawirusa zaczyna obowiązywać od soboty. - Zrobimy wszystko to, co jest w granicach prawa, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa - zapowiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

W obliczu światowej epidemii, czy ogłoszonej pandemii najważniejsze słowa to bezpieczeństwo i odpowiedzialność. Jesteśmy zobowiązani do (...) wykonania wszystkich możliwych kroków, żeby bezpieczeństwo Polaków, zdrowotne i pod wszelkimi możliwymi względami było utrzymane

- powiedział premier.

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce

Stan zagrożenia epidemicznego to - zgodnie z ustawą - stan, który pozwala nakładać dodatkowe ograniczenia. Najważniejsze z nich to:

przywrócenie kontroli na wszystkich granicach od północy z soboty na niedzielę

zakaz wjazdu dla cudzoziemców

14 dni kwarantanny dla wracających do kraju obywateli i cudzoziemców mieszkających w Polsce

zawieszenie międzynarodowych połączeń samolotów i kolei (dozwolone będą międzynarodowe lotnicze połączenia czarterowe)

granice otwarte dla przepływu towarów

ograniczenie działalności galerii handlowych od północy z piątku na sobotę

w centrach handlowych będą działać tylko sklepy spożywcze, apteki, pralnie i drogerie

zawieszenie działalności klubów, barów, restauracji i kasyn, z wyłączeniem usług na dowóz

ograniczenie zgromadzeń do 50 osób (dot. zgromadzeń prywatnych, publicznych, religijnych, samorządowych, administracyjnych)

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce - granice i podróże

- Wstrzymane zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze pasażerskie i także połączenia kolejowe - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. - One zostaną wstrzymane od niedzieli, od godziny 0.00 w niedzielę, czyli w nocy z soboty na niedzielę - poinformował premier. Jak powiedział na konferencji prasowej, w obecnej sytuacji nie możemy sobie pozwolić na otwarcie granic dla cudzoziemców.

Większość przypadków, które następnie są rozsadnikami epidemii koronawirusa w Polsce, to przypadki można powiedzieć w ścisłym tego słowa znaczeniu zaimportowane

- mówił Morawiecki. - Nie chcemy, żeby koronawirus napływał do nas znowu dużymi falami - dodał. - Granice pozostają otwarte dla przepływu towarów (...) nie ma żadnych podstaw ani obaw, żeby zabrakło nam żywności (...) mamy bardzo duże nadwyżki - mówił premier.

Wewnątrzkrajowy ruch samolotowy i kolejowy zostaje utrzymany i pozostanie bez zmian. Podobnie będzie z ruchem samochodowym dla Polaków powracających z zagranicy, ale - jak zaznaczył premier - zostaną w tym wypadku wprowadzone rygorystyczne procedury.

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce - sklepy, restauracje, bary, kluby

- Wszystkie sklepy pozostają otwarte, banki, punkty usługowe, bankomaty, nie zabraknie środków, gotówki - powiedział w Morawiecki, ale zapowiedział, że od północy z piątku na sobotę ograniczona zostanie działalność galerii handlowych, będą w nich czynne sklepy spożywcze i apteki. - Tam, gdzie można kupić środki higieny osobistej. To są ważne artykuły w przypadku epidemii, która nam bardzo wyraźnie jednoznacznie grozi - mówił Morawiecki.

Wszystkie sklepy pozostają otwarte, banki, punkty usługowe, bankomaty. Nie zabraknie środków, nie zabraknie gotówki. Jestem po rozmowach z odpowiednimi władzami, w tym przypadku Banku Centralnego i Komisji Nadzoru Finansowego i Ministerstwa Finansów

- powiedział Morawiecki. Rząd podjął też decyzję o zawieszeniu działalności wszystkich restauracji, klubów, pubów, barów, kasyn i innych miejsc rozrywki. Lokale mogą jednak świadczyć dalej usługi na wynos, na tzw. dowóz. Zdaniem premiera "dowożenie generuje mniejsze ryzyko".

Lokale zostają zamknięte na 14 dni z możliwością przedłużenia.

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce - zgromadzenia do 50 osób

Jednym ze środków bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa jest ograniczenie zgromadzeń do 50 osób – przekazał Morawiecki. Ograniczenie dotyczy – jak powiedział premier – marszów, demonstracji, uroczystości religijnych i wszelkich zgromadzeń wiążących się z działalnością instytucji centralnych, samorządowych i osób prywatnych.

Ograniczenie dotyczy tych wszystkich miejsc, gdzie ludzie mogliby się gromadzić i stwarzać dla siebie nawzajem niebezpieczeństwo

– powiedział Morawiecki. Podkreślił, że o ograniczeniach on i jego współpracownicy rozmawiali ze związkami wyznaniowymi, z samorządowcami, zrzeszeniami pracodawców, związków zawodowych i organizacjami pozarządowymi. - Zdaję sobie sprawę, że tego rodzaju ograniczenia zmieniają życie milionów Polaków, ale są one potrzebne, żeby zabezpieczyć nas przed bardzo niebezpiecznymi i nieznanymi do tej pory skutkami pandemii koronawirusa – podkreślił premier.

Koronawirus w Polsce – najnowsze dane, co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/PAP