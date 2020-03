Koronawirus to już pandemia - ogłosiła w środę wieczorem WHO. Na całym świecie zdiagnozowano już ponad 120 tys. przypadków zakażeń, w Polsce jak dotąd potwierdzono ponad 50 zachorowań. W związku z zagrożeniem epidemią w Polsce zamknięto szkoły i ośrodki kultury. Niestety mamy też pierwszą potwierdzoną ofiarę śmiertelną w Polsce - to 57-letnia pacjentka z Poznania. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało z kolei wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego.