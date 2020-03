Nowa prognoza liczby zakażeń dla Polski. Epidemia potrwa dłużej niż w Chinach

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Koronawirus w Polsce rozprzestrzenia się coraz szybciej. We wtorek liczba ofiar śmiertelnych zakażenia SARS-CoV-2 wzrosła do 10 osób. W szpitalu w Puławach zmarł 68-letni ksiądz z parafii Białopole w województwie lubelskim. Godzinę później prezydent Radomia poinformował o śmierci 79-letniego mężczyzny. Z kolei poniedziałek był pod względem liczby nowych przypadków zakażeń rekordowy (115).

Koronawirus w Polsce. Statystyki i prognoza

Czas trwania epidemii w Polsce może być nieco dłuższy, niż w Chinach. Z modelu prognostycznego, opracowanego przez spółkę ExMetrix - wynika, że liczba osób zarażonych w Polsce może wynieść około 9 tys., co powinno zostać osiągnięte do ok. 20 kwietnia 2020 roku.

Główny analityk firmy Ryszard Łukoś twierdzi, że od pierwszego zanotowanego przypadku do osiągnięcia maksimum upłynie u nas prawdopodobnie ok. 48 dni, podczas gdy w Chinach było to ok. 40 dni. Najszybszy przyrost osób zakażonych może wynieść około 400 na dobę, co nastąpi w okresie od 28 marca do 8 kwietnia (między 25 a 35 dniem epidemii).

Po 8 kwietnia liczba zachorowań powinna rosnąć wolniej, zaś bardzo wyraźne zahamowanie powinno być widoczne około 15 kwietnia.

Budując model przebiegu epidemii w Polsce – podkreśla specjalista - analizie poddano jej przebieg w krajach, w których COVID-19 rozwinął się już wcześniej - w Chinach, Korei Południowej, Japonii i niektórych krajach europejskich.

