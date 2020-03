901 - tyle przypadków koronawirusa potwierdziło dotychczas Ministerstwo Zdrowia. Resort potwierdził również doniesienia o śmierci 10 ofiary Covid-19. Tymczasem rząd wprowadza nowe obostrzenia. Mają one obowiązywać do 11 kwietnia. Zapraszamy do śledzenia najważniejszych i najświeższych informacji na RadioZET.pl.