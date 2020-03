Minister zdrowia zapowiada gwałtowny wzrost zakażeń. „Kilka tysięcy osób”

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Łukasz Szumowski potwierdził na poniedziałkowej konferencji prasowej, że dotychczas zakażenie koronawirusem wykryto u 1984 osób. 26 z nich zmarło. Minister zdrowia zapowiedział również gwałtowny wzrost zakażeń w Polsce.

Jestem przekonany, że na koniec tygodnia dojdziemy niestety do liczby pacjentów, którzy mają potwierdzony wynik koronawirusa, do kilku tysięcy

– powiedział Łukasz Szumowski.

My nie jesteśmy w środku epidemii. To nie jest początek końca, to nawet nie jest koniec początku. My zaczynamy w tej chwili wzrost liczby chorych, którzy będą potrzebowali naszej pomocy