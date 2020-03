Nowe przejścia graniczne na rozładowanie korków. "Nawet do 30 godzin czekania"

Nawet 20 godzin czekali kierowcy na wjazd z Czech do Polski na przejściu granicznym w Cieszynie – podaje PAP. Z kolei w Jędrzychowicach, na przejściu z Niemcami, czas oczekiwania na wjazd do Polski wyniósł aż 30 godzin. Po otwarciu nowych przejść pogranicznicy apelują o korzystanie z tych mniej uczęszczanych. Np. czas oczekiwania w Gorzyczkach jest znacznie krótszy, ale wciąż frustrujący (ok. 4,5 godz.).