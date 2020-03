Według najnowszych danych, jeśli chodzi o służbę więzienną, jest 58 przypadków możliwości podejrzenia zakażenia koronawirusem, 41 przypadków dotyczy osadzonych, a 17 funkcjonariuszy i pracowników służby więziennej - poinformował w piątek wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Dodał, że wszyscy wchodzący do placówek penitencjarnych mają mierzoną temperaturę oraz, że dotychczas na terenie żadnego tego typu placówki w Polsce nie stwierdzono przypadku koronawirusa.

Wójcik przekazał w piątek na konferencji prasowej, że według najnowszych danych, jeśli chodzi o służbę więzienną, jest 58 przypadków możliwości podejrzenia zakażenia koronawirusem. - Z tego 41 przypadków dotyczy osadzonych, a 17 funkcjonariuszy i pracowników służby więziennej - oświadczył.

Koronawirus a sytuacja w polskich więzieniach. Wiceszef MS komentuje

Jak mówił, "są to takie sytuacje, gdzie nie stwierdzono, że występuje koronawirus - to bardzo mocno chcę podkreślić - natomiast zgodnie z tymi procedurami - w przypadku osób osadzonych są one natychmiast izolowane, oddzielane od pozostałych więźniów" - powiedział wiceszef MS.Jak dodał, chodzi o osoby przyjeżdżające z krajów, które są szczególnie zagrożone tym koronawirusem.

Natomiast w przypadku funkcjonariuszy, oni zgodnie z procedurą zgłaszają, że na przykład odbywali urlopy w krajach, które są szczególnie zagrożone i w związku z tym pozostają w kwarantannie zgodnie z zaleceniami sanepidu przez określony czas [...] To nie znaczy oczywiście, że są te osoby zarażone, natomiast ta kwarantanna odbywa się w warunkach domowych, co bardzo mocno chciałbym podkreślić

- powiedział wiceminister. Dodał również, że wszystkie osoby, które wchodzą na teren placówek penitencjarnych mają mierzoną temperaturę. - Dotyczy to zarówno osób odwiedzających, jak i funkcjonariuszy, a także osadzonych, którzy wykonują pracę na zewnątrz – przekazał.

Poinformował przy tym, że "zdarzyło się zaledwie kilka osób odwiedzających, które miały temperaturę podwyższoną powyżej 38 stopni". Zapewnił także, iż te osoby nie weszły na teren jednostek penitencjarnych.

Wiceminister zapowiedział również, że w przypadku rozszerzania się koronawirusa może zostać wprowadzony całkowity zakaz odwiedzin w placówkach penitencjarnych, podkreślając jednocześnie że działania te są wprowadzone po to, aby chronić osoby osadzone.

Koronawirus w Polsce

Przypomnijmy, że w Polsce potwierdzono dotychczas 68 przypadków koronawirusa. Jedna osoba zmarła - to 57-latka z Poznania. Cztery ostatnie przypadki zanotowano w Warszawie w piątek po południu. W związku z zagrożeniem rząd odwołał wszystkie imprezy masowe. Ogłoszono też decyzję o zawieszeniu działalności ośrodków kultury i odwołaniu lekcji w szkołach i na uczelniach wyższych w całym kraju.

Koronawirus w Polsce – najnowsze dane, co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/PAP