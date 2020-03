Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem w województwie lubuskim w środę w słubickim starostwie zebrał się sztab kryzysowy, podczas którego głos zabrała Państwowa Powiatowa Inspektor Sanitarna. Na konferencji wystąpiła szefowa sanepidu w Słubicach, a lokalny portal kościerzyna24.info transmitował całe przemówienie.

Jadwiga Caban-Korbas mówiła między innymi o tym, że zarażony 65-latek jest w dobrym stanie i…zdążył już pokłócić się z żoną.

- On już się na tyle dobrze poczuł, że zaczął się odgrażać - dodała.

Pani Jadwiga podkreśliła również, że dane na temat osób i ich rodzin, które kontaktowały się wcześniej z zarażonym są potrzebne tylko ze względu na zapobieganie dalszej epidemii.

- Ja nie potrzebuję od nikogo danych po to, żeby je sprzedać na targu, poopowiadać przyjaciółce czy przy budce z piwem - mówiła szefowa sanepidu w Słubicach. Udzieliła również kilku porad.

Nie całujcie się z nikim, kto wykazuje objawy infekcyjne i nie jest mężem. A nawet może i z mężem też nie, bo po co chłop ma się zarazić. Nie plujemy na ulicy. Wiecie państwo dlaczego? Wirus lubi człowieka, on wcale nie chce siedzieć na powierzchniach, które nie są ludzkie. Nie ma się tam czym paść. Ale w tej galaretowatej plwocinie może kilka godzin przetrwać, aż ona nie wyschnie

Policję prosiłabym o ewentualną pomoc, jakbym miała jakichś filozofów, którzy nie chcą się tej kwarantannie poddać, albo zwiewają jak ten dziadek we Włoszech, 80-prawie letni. Ale proszę państwa, nie ma się co dziwić, przy niedotlenionym mózgu pacjenci zachowują się różnie. Nie ma tu żadnego leśnika? To dobrze, nie odstrzeli mnie, jestem przeciwnikiem tego co się dzieje, bo ja kocham zwierzęta. I ludzi też zresztą

