Zagrożenie koronawirusem. Szkoła odwołuje rekolekcje w kościele

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach poinformowała, że rekolekcje wielkopostne nie odbędą się z powodu zagrożenia koronawirusem. Decyzja ta została podjęta w porozumieniu z proboszczem Parafii św. Anny w Katowicach.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53 im. S. Żeromskiego w Katowicach odwołuje rekolekcje wielkopostne zaplanowane na 9, 10, 11 marca 2020 roku

- przekazano w komunikacie dla rodziców. Jak podaje Onet, w rekolekcjach miało wziąć udział około 500 uczniów.

Koronawirus w Polsce

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce potwierdzono w nocy z wtorku na środę. Pacjent hospitalizowany jest w Zielonej Górze.

Kierownik Oddziału Zakaźnego tego szpitala, pytany na czwartkowej konferencji prasowej o objawy pacjenta, powiedział, że tylko pokasłuje, jednak niekoniecznie wskutek zakażenia, a z przyczyn laryngologicznych.

Koronawirus pojawił się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Zakażenia odnotowano od tego czasu m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii.

Wśród krajów europejskich wirus najbardziej rozprzestrzenił się we Włoszech, gdzie potwierdzono ponad 3 tys. przypadków, we Francji - 285 przypadków, w Niemczech - 262 przypadki oraz w Hiszpanii - 200 przypadków. Zachorowania mają miejsce również w Wielkiej Brytanii, w Szwajcarii, w Irlandii, w Norwegii, w Holandii, w Szwecji, w Finlandii, w Austrii, w Belgii, w Grecji, w Chorwacji, w Czechach, w Słowenii, na Białorusi, w Rumunii, na Litwie, na Łotwie, w Estonii, na Węgrzech i na Ukrainie.

Do czwartku, 5 marca na całym świecie odnotowano 93 315 potwierdzonych przypadków. Liczba ofiar śmiertelnych choroby wzrosła do 3 282, czyli o 80 w stosunku do danych środowych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Koronawirus i papierosy - palacze mają większe ryzyko COVID-19

RadioZET.pl/Dziennik Zachodni/Onet