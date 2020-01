Trzy scenariusze epidemii koronawirusa. „W Polsce to tylko kwestia czasu”

Koronawirus w Polsce to tylko kwestia czasu - mówi w rozmowie z Radiem ZET Andrzej Horban. Krajowy konsultant w dziedzienie chorób zakaźnych widzi trzy możliwe scenariusze epidemii koronawirusa.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Koronawirus rozprzestrzenia się w szybkim tempie. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem w Chinach przekroczyła 8,1 tys. Kolejne 92 przypadki wykryto za granicą. Z powodu zarażenia zmarło jak dotąd w Chinach 171 osób.

W Polsce niepotwierdzono ani jednego przypadku koronawirusa - 100 osób objęto stałym monitoringiem, 17 podejrzewano o zakażenie. Krajowy konsultant w dziedzienie chorób zakaźnych w rozmowie z Radiem ZET opisał trzy możliwe scenariusze epidemii koronawirusa. Najłagodniejszy zakłada lekką epidemię, przypominającą coroczną falę grypy. Drugi scenariusz, również łagodny dla Polaków, to cięższa epidemia, ale zogniskowana wyłącznie w Azji, przede wszystkim Chinach. Trzecia możliwość to ciągłe mutowanie się wirusa, dalsze rozprzestrzenianie i wysoka śmiertelność na całym świecie. Koronawirus w Polsce to tylko kwestia czasu - dodaje Andrzej Horban.

Do Polski ta epidemia przyjdzie trochę później. Ma na to wpływ mniejszy ruch turystyczny Andrzej Horban

Koronawirus z Wuhan

pidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu 2019 roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Od tamtej pory w kraju zachorowało 8 149 osób, a kolejne 92 przypadki wykryto za granicą. Z powodu zarażenia zmarło jak dotąd w Chinach 171 osób. Nie pojawiły się doniesienia o zgonach w innych krajach.

Chińskie władze praktycznie odcięły od świata liczący 11 mln mieszkańców Wuhanu i wprowadziły ograniczenia w przemieszczaniu się w kilku okolicznych miastach. Mimo to wirus przedostał się poza granice Chin.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Czy paczki z Chin mogą przenosić koronawirusa?

RadioZET.pl/Maciej Sztykiel/PAP