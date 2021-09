Tysiąc zakażeń już w przyszłym tygodniu? "Taka liczba się pojawi"

Koronawirus w Polsce przyspieszył po okresie letniego uspokojenia. Eksperci i rządzący mówią wprost, że mamy czwartą falę zakażeń, która będzie rozpędzała się w kolejnych tygodniach. Minister zdrowia stwierdził w TVP, że psychologiczną barierę tysiąca nowych przypadków odnotujemy już wkrótce.

– Liczby rzeczywiście nie są jeszcze duże, w tym sensie, że my się już nawet oswoiliśmy z dziesiątkami tysięcy nowych zakażeń dziennie, bo przecież tak było w drugiej czy trzeciej fali. Ale dynamika, czyli te wzrosty z tygodnia na tydzień, jest naprawdę bardzo duża. To nie jest kwestia końca września, tylko już przyszłego tygodnia, kiedy taka liczba pojawi się w kolejnym komunikacie – powiedział w TVP minister zdrowia.

Tysiąc przypadków dziennie już w przyszłym tygodniu. Minister wskazuje zagrożone regiony

Niedzielski wspomniał też, że najwięcej chorych i hospitalizacji pojawia się w województwach Polski wschodniej (lubelskie, podkarpackie oraz podlaskie), gdzie jest najniższy stopień zaszczepienia w populacji. – Nie musimy analizować badań naukowych, widzimy konkretnie, że regiony z wyższym poziomem zaszczepienia, są bezpieczniejsze – podsumował minister.

Zapytany przez Danutę Holecką o dojście programu szczepień do ściany, odparł, że faktycznie nie widzi dużego potencjału do zachęcenia kolejnych Polaków. – Myślę, że jak zwiększy się zagrożenie, to będzie to dalej przekonywało i liczba chętnych (do szczepień, przyp.) będzie większa – zakończył.

Wskazał też, na jaką skalę szacuje apogeum czwartej fali. – My prognozujemy, że apogeum fali zakażeń będzie na przełomie października i listopada – prognozował minister. Jego zdaniem może to być nawet poziom 20 tys. nowych infekcji dziennie.

RadioZET.pl/TVP Info